„Asylbremse“: Karner weiterhin für Grenzkontrollen

„Wir werden in diesen Tagen der EU-Kommission mitteilen, dass wir diese Grenzkontrollen verlängern werden müssen, weil es notwendig ist, weiter konsequent auf die Asylbremse zu steigen und den Asylmissbrauch zu verhindern“, so Karner am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“. Im Vorjahr habe es „einen unglaublich hohen Migrationsdruck“ gegeben. „Daher war es notwendig, diese Kontrollen fortzusetzen - was wir auch jetzt tun.“