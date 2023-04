Zeitenwende: Klüger ist man erst hinterher

Beim Ausspruch des deutschen Bundeskanzlers Scholz von der „Zeitenwende“ anlässlich des russischen Einmarschs in die Ukraine drängt sich Ironie auf. Denn dem historisch Interessierten wird ein ganz ähnliches, ungleich berühmteres Zitat in den Sinn kommen: „Von hier und heute geht eine neue Epoche in der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.“