Darum haben die Rapidler Angst vor Altach

Bei Rekordmeister Rapid geht es derzeit drunter und drüber. Gestern kam zum Drüberstreuen die Strafe der Bundesliga für die Fanausschreitungen im Wiener Derby dazu (siehe Seite 54). Trotz des 2:0-Sieges gegen Wolfsberg nach einer durchwachsenen Vorstellung droht den Hütteldorfern der Fall in die Qualifikationsgruppe. Denn mit Altach (auswärts) und Salzburg (zu Hause) haben Seidl und Co. zwei höchst unangenehme Aufgaben in den beiden verbleibenden Runden des Grunddurchgangs vor der Brust.