Gehaltseinbußen?

Darum haben die Rapidler Angst vor Altach

Vorarlberg
25.02.2026 06:30
Sandro Ingolitsch (l.) könnte gegen Rapid in den Altacher Kader zurückkehren.
Sandro Ingolitsch (l.) könnte gegen Rapid in den Altacher Kader zurückkehren.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Der finanzielle Bonus für einen Aufstieg in die Meistergruppe ist bei den Hütteldorfern in Gefahr. Auch sonst herrscht derzeit viel Unruhe bei den Wienern. In Altach dagegen könnte es eigentlich kaum besser laufen.

Bei Rekordmeister Rapid geht es derzeit drunter und drüber. Gestern kam zum Drüberstreuen die Strafe der Bundesliga für die Fanausschreitungen im Wiener Derby dazu (siehe Seite 54). Trotz des 2:0-Sieges gegen Wolfsberg nach einer durchwachsenen Vorstellung droht den Hütteldorfern der Fall in die Qualifikationsgruppe. Denn mit Altach (auswärts) und Salzburg (zu Hause) haben Seidl und Co. zwei höchst unangenehme Aufgaben in den beiden verbleibenden Runden des Grunddurchgangs vor der Brust.

Der Verlust eines Top-Sechs-Platzes hätte für die Wiener nicht nur sportlich negative Folgen. Alle Angestellten des Vereins zittern mit ihrer Kampfmannschaft mit. Sollten die Wiener tatsächlich in der Qualifikationsgruppe spielen müssen, verlieren die Mitarbeiter ihr 15. Monatsgehalt – das wird nur bei Erreichen der Top-Sechs ausbezahlt.

Auch sonst ist bei den Wienern wenig im Lot. Die Ausbootung von Kapitän Matthias Seidl hat ebenso wenig für Ruhe gesorgt wie das herbstliche Torhüter-Hickhack und Niklas Hedl. Und auch der neue Trainer Johannes Hoff Thorup erfreut sich in Hütteldorf nicht uneingeschränkter Beliebtheit. Sportchef Markus Katzer muss sich schon seit Längerem mit viel Kritik an seiner Arbeit herumschlagen.

Altach-Coach Ognjen Zaric will sein Team bestmöglich auf den Gegner vorbereiten.
Altach-Coach Ognjen Zaric will sein Team bestmöglich auf den Gegner vorbereiten.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Altach ist unbeeindruckt
Was auch immer im Westen von Wien passiert, in Altach macht man sich darüber keine Gedanken. „Ich werde versuchen, unsere Mannschaft bestens auf den Gegner vorzubereiten, das ist unser einziger Fokus bis zum Sonntag“, sagt SCRA-Trainer Neo-Trainer Ognjen Zaric, der am Samstag wieder auf den verletzten Sandro Ingolitsch und auch auf Marlon Mustapha zurückgreifen kann.

Altach-Stürmer Ousmane Diawara (l.) kehrt in den Kader zurück.
Altach-Stürmer Ousmane Diawara (l.) kehrt in den Kader zurück.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Vorbelasteter Rückkehrer
Außerdem steht der zuletzt gesperrt gewesene Ousmane Diawara wieder zur Verfügung. Der Stürmer ist allerdings mit vier gelben Karten vorbelastet. Kommt eine weitere dazu, folgt für den Schweden die nächste Pause. Ausfallen werden nur die Langzeitverletzten Salif Tietietta (noch bis April), Diego Madritsch (Schulter) und Blendi Idrizi (Kreuzband).

