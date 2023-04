Warum GPS-Bomben der USA an der Front versagen

Bei den Bomben handelt es sich um „gewöhnliche“ Freifallbomben in unterschiedlichen Größen, zwischen 250 und 1000 Kilogramm schwer. Der Clou: Sie wurden nachträglich mit einem GPS-Steuergerät und Finnen am Heck ausgerüstet. Die Bombe kann also auf ihrem Weg ins Ziel Korrekturen vornehmen und metergenau die anvisierten GPS-Koordinaten treffen - der Pilot muss sie nur grob in die richtige Richtung werfen.