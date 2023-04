Junger Waffennarr enthüllt: Putin in Chemotherapie

„Verheerend“ für die USA

Seither zirkulieren sie im Netz. Für Oberst Markus Reisner, Militärexperte beim Bundesheer, ist klar, dass vieles in den Unterlagen inhaltlich stimmt, erklärte er gegenüber der „Krone“. Die Art, wie die Dokumente an die Öffentlichkeit gelangten, sei eine „verheerende Wendung“ für die USA. Der Fall zeige, wie leicht Informationen, auf die teils Tausende Menschen Zugriff haben, an die Öffentlichkeit gelangen können. Damit würden die USA in der internationalen Geheimdienst-Community nicht gut dastehen. Als erste Konsequenz hat das Pentagon die Anzahl der Mitarbeiter, die Zugriff auf geheime Dokumente haben, stark reduziert, berichtet der Sender CBS.