Alles Angeberei? Was zum US-Datenleak bekannt ist

Die Situation der Ukraine werde in den Dokumenten laut Reisner „sehr prekär“ dargestellt. So habe die ukrainische Luftabwehr offensichtlich nicht ausreichend Flugkörper für ihre Fliegerabwehrsysteme zur Verfügung. Die Russen würden es zudem schaffen, den Einsatz von Präzisionsbomben, die die USA geliefert hätten, zu „stören“ - und „offensichtlich“ komme es auch beim Abwurf „zu Herausforderungen, die man kaum lösen kann. Und das kann ja auch unter Umständen kriegsentscheidend sein“, so der Militäranalyst in einem Ö1-Radiointerview.