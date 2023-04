Matrose will Kapitän nach Streit über Bord werfen

Es gibt Einsätze, die stellen selbst für erfahrene Polizisten eine Premiere dar. Ein solcher ereignete sich am Ostermontag im Kremser Hafen. Der Kapitän (42) eines Frachtschiffs war mit seinem Matrosen (58) in Streit geraten, was in einer Morddrohung gipfelte. Doch beim Klabautermann, was war passiert?