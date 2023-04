Spürbares Erdbeben weckte Bewohner in Tirol

Am Ostermontag um 6.15 Uhr bebte in Pertisau am Achensee im Tiroler Bezirk Schwaz die Erde. Laut des österreichischen Erdbebendienstes von GeoSpere Austria erreichten die Erschütterungen eine Magnitude von 2,6. Das Beben sei deutlich wahrgenommen worden, Schäden an Gebäuden seien aber keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es weiter.