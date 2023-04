Die „Krone“ im Inserate-Vergleich

Übrigens: Insgesamt meldete die öffentliche Hand letztes Jahr 325,6 Millionen Euro an Budget für alle Mediengattungen und Titel - 23 Millionen Euro davon gingen an den ORF alleine (zusätzlich zur GIS), mehr als 57 Millionen Euro an private TV-Sender und privaten Hörfunk, während für alle Tageszeitungen 92 Millionen Euro gemeldet wurden. Auf sonstige Printmedien wie Magazine und Wochenzeitungen entfielen noch einmal insgesamt 66,6 Millionen Euro, für Online-Werbemaßnahmen wurden insgesamt 83,8 Millionen Euro ausgegeben.