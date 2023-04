Bahnstrecken gesperrt: Andere Fahrpläne zu Ostern

Busse in die Obersteiermark

Keine Züge des Nah- und Regionalverkehrs, dafür Schienenersatzverkehr in Form von Bussen, wird es zwischen dem Grazer Hauptbahnhof und Frohnleiten geben. Einschränkungen gibt es auch bei Verbindungen zwischen Graz und Bruck an der Mur bzw. Mürzzuschlag sowie von Leoben Hauptbahnhof nach Graz.