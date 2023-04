Aus Lehre mehr als nur „letzte Alternative“ machen

Lehrlingskoordinator David Narr hat kürzlich in einem „Krone“-Interview vorgeschlagen, dass man rund um die Lehre neue Begriffe verwendet. Kann das helfen?

Das Wording ist eine Sache von vielen und bringt mit Sicherheit was. Eine Lehrabschlussprüfung ist kein schlechter Titel. Aber wenn man eine Fachberufsprüfung machen könnte und man bekäme dann keinen Lehrbrief, sondern sein Fachberufsdiplom – das vom Inhaltlichen her nichts anderes ist – dann bin ich fest davon überzeugt, dass das langfristig was bringt.