„Das Wort Lehrling ist nicht mehr zeitgemäß“

Um das neue „Wording“ gleich zu übernehmen: Die Weichen für den Weg zum Fachberufsdiplom werden oft in Polytechnischen Schulen gestellt. Sehen Sie hier Verbesserungsbedarf?

Ich war kürzlich zu Besuch in der Polytechnischen Schule in Hall. Dort musste ich feststellen, dass es bei der Ausstattung noch viel Luft nach oben gibt. Das wird nicht überall in Tirol so sein, aber dieser Besuch war Auslöser für mich, hier ein besonderes Augenmerk darauf zu legen und mich für eine flächendeckende Mindestausstattung dieses Schultyps einzusetzen. Immerhin sind diese Schulen ein verlässlicher Partner für die Tiroler Wirtschaft. Es darf keine Benachteiligung gegenüber anderen Schultypen geben.