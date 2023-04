SPÖ-Wahl: Doskozil geht auf „Freundschaft-Tour“

„Dutzende Einladungen“

„Es gibt dutzende Einladungen aus allen Teilen Österreichs und wir befinden uns gerade in der finalen Planung“, so Lercher. Ziel sei es, dass Doskozil mit möglichst vielen Mitgliedern und Funktionären in allen Bundesländern in Kontakt kommt, um seine Ideen zu präsentieren - am Donnerstag veröffentlichte der Landeshauptmann bereits sein Programm mit Fokus etwa auf den Mindestlohn, Pflege oder den Gratiskindergarten.