Lavanttal Rallye sprang der Absage von der Schippe

Rettung in letzter Sekunde! Die 45. Lavanttal-Rallye stand heuer arg auf der Kippe – weil der langjährige Hauptsponsor plötzlich absprang, der neue Vorstand des MSC Lavanttal rund um Neo-Obmann Helmut Klösch vor einem riesigen Brocken Arbeit stand. Und diese meisterlich löste – in einem halben Jahr brachte man das Motorsport-Event für 14./15. April mit dem neuem Geldgeber „LKW Friends on the road“ wieder auf Schiene.