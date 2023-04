Fans sorgen vor Sturms Kracher für Gänsehaut

„Wir haben noch Großes vor“, lautet das Motto der Nordkurve in dieser Saison. Gegen den LASK soll am Donnerstag der Einzug ins Cup-Finale fixiert werden. Und die Sturm-Fans sorgten schon vor dem Spiel für ordentlich Stimmung rund um die restlos ausverkaufte Merkur Arena - zu sehen in einem Video. Klicken Sie sich auch durch die besten Bilder.