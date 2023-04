Überraschung beim Diesel- und Benzinpreis

Noch immer teurer als früher

Die Preise an den österreichischen Zapfsäulen lagen im März 2023 im Schnitt bei 1,624 Euro pro Liter Diesel und 1,576 Euro je Liter Benzin. Damit kostete Diesel rund 23 Cent weniger, Benzin rund 19 Cent weniger als im März 2022 - was laut Analyse der ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperten die allgemeine Teuerungsrate dämpft. Ohne die zusätzliche CO2-Bepreisung - die ja seit Oktober 2022 gilt und mit Jahreswechsel erhöht wurde - wären es sogar um rund 33 bzw. 27 Cent weniger. Diese positive Entwicklung sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Autofahrer nach wie vor tiefer in die Tasche greifen müssen als vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine.