Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Lee ist ein elfjähriger Mischlingsrüde, der ein großes Problem mit Berührungen hat. Deshalb braucht der Hundeopi eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Mit genauer Beobachtung seiner Körpersprache lässt sich dann ein Brustgeschirr anlegen. Streicheln oder zu viel Angreifen mag Lee nicht. Vielleicht ändert sich das in einem neuen, stressfreien Zuhause, aber es kann nicht garantiert werden, dass Lee jemals ein Kuschelhund wird. An der Leine ist er bei Hundebegegnungen leider besonders gestresst. Der arme Rüde hat eine Patellaluxation, benötigt jedoch keine Operation. Gelegentlich leidet er zudem unter einem Cherry Eye. Lee sucht liebevolle Menschen mit Hundeerfahrung, die seine Körpersprache verstehen und ihn nicht bedrängen. Er ist stubenrein, läuft brav an der Leine und ist trotz seines Alters aufgeweckt und lustig. Er liebt Spielsachen, sammelt sie und beschäftigt sich gern selbstständig damit. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden.