Experten: Verbrenner-Aus bringt massiv Jobverluste

Die Verlagerung der Fertigung in Billiglohn-Länder könne aber keine Alternative sein. „Wir brauchen ein Zusammenspiel von Produktivität, Nutzung von Standorten mit attraktiven Lohnkosten, aber auch die Weitergabe von Lohnkostensteigerungen an die Fahrzeughersteller und damit letztendlich an den Endverbraucher“ unterstrich Franz und fügte hinzu: „Wir gehen davon aus, dass Autos in Zukunft deutlich teurer werden, insbesondere die Elektrofahrzeuge.“