Aggregat fing Feuer: Hütte wurde Raub der Flammen

Umgehend nahmen die Florianis die Löscharbeiten auf und versorgten einen 35-Jährigen, der durch die Rauchgasentwicklung benommen wirkte und im Gesicht und an den Händen verletzt war. Er hatte in einem Nebengebäude in ein Aggregat Benzin nachgefüllt, offensichtlich ohne auf die Sicherheit zu achten. Es kam zu einer Stichflamme, die den Brand schließlich auslöste.