Für Biber „Willi“ gibt es keine Rettung mehr

Die Tage von Biber „Willi“ – so der Spitzname des Nagers – in seinem Zuhause am Mühlbach in Wilhering sind gezählt. Am Dienstag, 4. April, muss der Damm entfernt werden. Trotz heftiger Proteste vieler Kinder und auch der Grünen. Zuletzt klammerten sie sich an ein Gutachten der Naturschutzbehörde. „Trotz der negativen Stellungnahme des Naturschutzes hat die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land anders entschieden“, ist Grünen-Gemeinderätin Doris Eisenriegler bitter enttäuscht.