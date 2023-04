Frühjahrsmüdigkeit: Diese Kost macht Sie munter

Sie unterteilen sich in unlösliche, diese erhöhen das Stuhlvolumen und regulieren so die Darmtätigkeit, sowie in lösliche, die als „Futter“ für die guten Bakterien im Darm dienen. Erstere sind vor allem in Gemüse, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten enthalten. Zweitere findet man vor allem in Äpfeln, Zwetschken, Birnen und Marillen. Bei so vielen guten Eigenschaften von pflanzlicher Ernährung sollte man auch auf eine weitere nicht vergessen: Obst und Gemüse enthalten wenig Kalorien und machen trotzdem satt.