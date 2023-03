Altacher als Stammgäste der Qualifikationsgruppe

In der ersten Saison gingen die Rheindörfler mit einem Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Innsbruck in die letzten zehn Spielen. Erst in der vorletzten Runde gelang mit einem 3:1 gegen Hartberg der Klassenerhalt. Am Ende verpassten man die Qualifikation für die Europa League gegen die punktegleichen Mattersburger denkbar knapp.

Diese holte Altach ein Jahr später nach. Als Tabellenachter mit drei Punkten Vorsprung auf den Abstieg gestartet, gelang den Rheindörflern eine gute Serie. Vier Runden vor Ende war der Ligaerhalt fixiert. In der Europa League-Relegation scheiterten die Vorarlberger, damals mit Trainer Alex Pastoor, aber mit 0:1 bei Austria Wien.