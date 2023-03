Ski-Star tot: So tückisch ist eine Gehirnblutung

Eine Gehirnblutung kommt meist plötzlich. So wie bei Pavel Krotov. Der russische Freestyle-Skifahrer ist kürzlich völlig unerwartet an solch einem akuten Ereignis verstorben. Er wurde gerade einmal 30 Jahre alt. Ein Experte erklärt, wie es zu einer Hirnblutung kommen kann und warum die Folgen so schwerwiegend sind.