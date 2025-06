Tod in der Tiefe trotz perfekter Tauch-Ausrüstung

Der Tod lauert in der Tiefe! Durchschnittlich sterben pro Jahr ein bis zwei Taucher beim Versuch, Rekordtiefen zu erreichen – und das geht gerade bei der berühmt-berüchtigten Schwarzen Brücke am Attersee am einfachsten. Verbote nach tödlichen Unfällen wurden immer wieder angeregt, zuletzt starb am Montag ein Pole. Warum wurde nie gehandelt?