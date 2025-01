Strabag-Chef starb auf Kur in Oberkärnten

Eine Aneurysmablutung führte laut Kurhaus Oberkärnten zum so frühen Tod des Strabag-Vorstandsvorsitzenden Klemens Haselsteiner. Dabei reißt ein erweitertes Blutgefäß, ein Aneurysma, und Blut tritt aus – was oft zum Tod führt. Dass der 44-Jährige am Freitag an eben so einer Blutung verstarb, bestätigte das Kurhaus in Oberkärnten, wo er schon mehrmals zu Gast gewesen war, im Einvernehmen mit der Familie.