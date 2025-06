DFB-Pokalsieger Stuttgart baut auf ÖFB-Youngster

„Ich bin so motiviert wie noch nie zuvor“, brennt Ländle-Export Christopher Olivier auf den Start in die neue Saison. In die er wieder beim deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart gehen wird, wo der Auer seit Sommer 2022 unter Vertrag steht. Ganz klar war es aber nicht, dass der 19-Jährige weiter bei den Schwaben aufläuft, eine Leihe stand im Raum – intensive Gespräche gab es mit Zweitligist Holstein Kiel, außerdem mit dem heimischen Bundesligisten Rapid Wien. Schlussendlich entschied sich Olivier aber dafür, zu bleiben. „Mich hat das Gespräch mit Trainer Sebastian Hoeneß vollkommen überzeugt, der Verein baut auf mich“, erzählt der Youngster von einer langen Unterhaltung mit dem Cheftrainer des DFB-Pokalsiegers.