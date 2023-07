Deutscher Fitness-Influencer stirbt an Aneurysma

„Jo ist an einem besseren Ort“, schreibt Nicha, die selbst Fitnesstrainerin und Influencerin ist, auf Instagram. „Gestern ist er an einem Aneurysma gestorben. Ich war bei ihm im Zimmer. Er legte mir die Kette um den Hals, die er für mich gemacht hat. Dann legten wir uns einfach hin und kuschelten. (...) Er lag in meinen Armen. Dann passierte es so schnell. Vor drei Tagen sagte er, dass er Nackenschmerzen habe. Wir haben es nicht realisiert, bis es zu spät war.“