Google will Zwangsverkauf von Werbesparte abwenden

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet beantragt die Abweisung der jüngsten Kartellklage beim US-Bezirksgericht in Virginia. Die Regierung habe den Online-Werbemarkt falsch definiert und mächtige Konkurrenten wie Facebook unzulässigerweise ausgeschlossen, heißt es in einem am Montag von dem Unternehmen eingereichten Schriftsatz.