Pfefferspray-Einsatz gegen Klimaaktivisten

Unter anderem schloss sich auch „Fridays For Future“ Österreich den Protesten an. Es soll vor allem darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Konferenz abseits der Öffentlichkeit stattfinden sollte. „Gas Is Colonialism“ und „Last Winter Of Gas“, war beispielsweise auf Transparenten zu lesen. Mit den Protestaktionen werde „ein Ende der klimaschädlichen, undemokratischen und anti-sozialen Entscheidungen hinter verschlossenen Türen“ gefordert, hieß es in einer Aussendung des internationalen Bündnisses „BlockGas“.