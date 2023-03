Gas-Konferenz: Brücke blockiert, Donau eingefärbt!

Bereits am Samstag am späten Vormittag kam es zu einer Blockadeaktion von Umweltaktivisten. Nach Angaben der Wiener Polizei wurde die Salztorbrücke beim Schwedenplatz zum Ziel von Protestteilnehmern. Menschen postierten sich mit Bannern stehend auf dem Zebrastreifen, weitere saßen am Boden, angeklebt an Ölfässer.