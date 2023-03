Nächster Protest: Flughafen-Blockade in Schwechat

Weitere Proteste vorprogrammiert

Auch in den kommenden Tagen ist von Protesten von Umweltschützern auszugehen. Denn von Montag bis Mittwoch findet in Wien die Europäische Gaskonferenz (EGC) statt. Die größeren Proteste gegen die von 27. bis 29. März in einem nicht näher genannten Hotel in der Innenstadt stattfindende Konferenz werden ab Montagfrüh erwartet. Verena Gradinger, Sprecherin des zivilgesellschaftlichen Bündnisses „Blockgas“, rechnete in einer Aussendung mit „Hunderten Demonstrierenden, die zu den Protesten nach Wien anreisen“.