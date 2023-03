Winter Woodstock: Die große Blasmusik-Party

Ein Festzelt - einfach zum Wohlfühlen

Man kann mit Fug und Recht feststellen, das musikalische Herzstück des Winter Woodstock ist und bleibt die Talstation in Brixen im Thale. Hier befindet sich die zuvor beschriebene Main-Stage, wo es am Freitag und am Samstag ab 16 Uhr mit der großen friedlichen Musik-Party losging. Am Sonntag wurde dort nach der musikalischen Messe zum Frühschoppen ab 11 Uhr geladen. Diesen umrahmen die „Wüdara Musi“ und die „Kaiser Musikanten“ bis 16 Uhr. Damit findet auch das zweite Winter Woodstock der Blasmusik für dieses Jahr sein Ende.