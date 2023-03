Autokraten eint der Widerstand gegen den Westen

Dass es so etwas wie eine machtpolitische Achse zwischen Peking und Moskau gibt, wissen wir nicht erst seit dem jüngsten Besuch des Chinesen Xi bei seinem „guten Freund“ Wladimir Putin. Diese Achse der Autokraten besteht sicherlich in erster Linie aus dem chinesisch-russischen Verhältnis, wobei Russland nach und nach so etwas wie eine Rohstoffkolonie Chinas zu werden droht.