Gekündigte Stromverträge: OGH gibt Kelag recht

„Alle Maßnahmen damit wurden erfolgreich vor Gericht bekämpft“, so der Kelag-Vertriebsleiter. „Bei der Rechtslage besteht dringender Handlungsbedarf, wir wollen Kunden nicht nach jeder Preisanpassung im Gerichtssaal treffen.“ In der heißen Phase hatte die Kelag bis zu 8000 Kundenkontakte. „Die Kündigungen waren der Weg, den wir nie gewollt haben; wir sind darauf nicht stolz, wollen das nicht wiederholen!“, appelliert Jordan an die Politik, die Gesetze anzupassen.