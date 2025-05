AUA-Hagelflug: Nun ermittelt deutsche Bundesstelle

Ein Passagieranwalt kritisiert die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) schon länger wegen der Untersuchung der Vorkommnisse auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Wien-Schwechat. Diese würde die Aufklärung rund um den Hagelflug behindern. Gegen die Leiterin und sechs Mitarbeiter der SUB hat die Staatsanwaltschaft Wien in Zusammenhang mit diesen Vorwürfen Ermittlungen eingeleitet. Laut „Ö1“ habe die weisungsfreie SUB von sich aus die benachbarten Untersuchungsstellen um Übernahme der Fälle gebeten.