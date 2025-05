60-Meter-Kracher! Traumtor von Eugendorf-Kicker

Das Heimspiel gegen den FC Puch wird Eugendorfs Kicker Orlando Seminerio so schnell nicht vergessen! In Minute 61 eingewechselt und nach 92 Minuten mit einem Traumtor aus 60 Metern gefeiert. Für den 19-Jährigen war dieser Weitschuss auch noch das Premieren-Tor im Dress der Eugendorfer in der Salzburger Liga. Die Abstimmung zum Tor der Woche gibt es auf fan.at/news/68235b5710330aa9d993d942