„Für einen Moment stand unser Universum still“

„Während wir all unsere positiven Gedanken an Thomas senden, bereiten wir gemeinsam mit vielen lieben Freunden und Familienmitgliedern das Erdbeerfeld für die kommende Saison vor.“ Zwei Wochen nach dem schrecklichen Unfall auf einem Erdbeerfeld in Taiskirchen im Innviertel meldet sich die betroffene Familie auf Facebook erstmals zu Wort.