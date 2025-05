„Folterknecht“ Marterbauer

Die sogenannte peinliche Befragung, wie sie etwa in den unseligen Zeiten der Inquisition angewandt wurde, Folter also, erfolgte zumeist nach dem Prinzip, die Schmerzen des Delinquenten nach und nach zu steigern. Eine ähnliche Vorgangsweise scheint nun der Finanzminister in Sachen Sparpolitik wählen zu wollen. Die Daumenschrauben für den Steuerzahler sollen offenbar nur schrittweise angezogen werden.