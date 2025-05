USA und China könnten bald Handelsabkommen haben

Trotz des in Aussicht gestellten Handelsabkommens setzt Chinas Regierung weiter auf Beschlüsse mit anderen Ländern. So wurde am Mittwoch ein Abkommen mit Kolumbien unterzeichnet, das Chinas Investitionsprogramm „Neue Seidenstraße“ beitritt. Mit diesem Programm werden seit mehr als zehn Jahren Infrastrukturprojekte wie Häfen, Bahnlinien und Flughäfen in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa finanziert.