Macron-Plan: Atomjets bald in mehreren EU-Staaten?

Macron: Polen interessiert an Jet-Stationierung

In einem am Dienstag ausgestrahlten TV-Interview ließ Macron wissen, dass Polen zuletzt den Wunsch geäußert habe, französische Atombomben in seinem Gebiet zu stationieren – so wie die USA atomar bestückbare Flugzeuge in mehreren europäischen Ländern stationiert hätten, unter anderem in Deutschland. „Ich bin bereit, diese Gespräche zu führen und werde in den kommenden Wochen und Monaten den Rahmen dafür vorgeben“, sagte Macron.