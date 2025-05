Böses Spiel mit Friedenshoffnung

Die Friedensinitiative der vier europäischen Regierungschefs hatte Putin in Zugzwang gebracht. Der will aber nicht als Getriebener dastehen und schlägt mit einem Überholungsmanöver zurück: Donnerstag Verhandlungen Russland – Ukraine in Istanbul. Daraufhin holt Zelenskij zum ultimativen Glaubwürdigkeitstest aus – Treffen auf persönlicher Ebene: „Ich werde dort auf Putin warten.“