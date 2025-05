Teuer saniert, dann zerstört Radler den Wanderweg

Hinweise an Polizei erbeten

Neben den Sachschäden könnten auch dem Täter selbst Konsequenzen drohen - nicht nur rechtlich, sondern auch am eigenen Fahrrad: Frischer Beton kann zu massiven Schäden an Reifen, Felgen, Kette und Schaltung führen. Das Eindringen von Beton in bewegliche Teile wirkt wie Schleifpapier und kann zu vorzeitigem Verschleiß führen.