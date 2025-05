Nettozahler Österreich drohen höhere EU-Beiträge

„Wer ein starkes Europa will, muss auch bereit sein, es finanziell zu stärken und in Krisenzeiten auch gemeinsame Kredite in Form von Eurobonds aufzunehmen. Nur so bleibt Europa in Ausnahmesituationen handlungsfähig und krisenfest“, sagten die SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner und Andreas Schieder am Mittwoch in einer Aussendung. Eurobonds sind internationale Anleihen mittlerer und längerer Laufzeit, die in einer Währung ausgegeben werden, die nicht die Heimatwährung der oder des Emittenten ist.