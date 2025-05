Rollstuhlfahrer einfach am Bahnsteig vergessen

Immer wieder Ärgernisse am Bahnhof

Solche und ähnliche Ärgernisse erlebt der Gloggnitzer, der seit seinem 15. Lebensjahr an Multipler Sklerose leidet und seit fünf Jahren im Rollstuhl sitzt, immer wieder. Trotz seiner Krankheit arbeitet er als Musiklehrer am Gymnasium in Mödling und pendelt dreimal die Woche mit dem Zug zur Schule. Bereits um 6.15 Uhr steigt er in Gloggnitz in den Zug, um spätestens um acht Uhr in der Schule zu sein. Denn mit Verzögerungen sind für ihn immer zu rechnen.