Geheime Abfragen: Ex-BVT-Beamter in NÖ verurteilt

Der in ihrem Heimatland einschlägig vorbestraften Christina W. wird Bestechung von 2009 bis Anfang 2016 sowie versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch in mehreren Fällen 2009 und 2013 vorgeworfen. Die ursprünglich mitangeklagte Frau erschien aufgrund eines Krankenhausaufenthalts beim Prozessauftakt im Vorjahr nicht in St. Pölten bei Gericht. Das Verfahren gegen W. wurde daraufhin ausgeschieden und aufgrund des schlechten Gesundheitszustands der Frau vorerst abgebrochen. Auch die Zeugenbefragung der 78-Jährigen im Schöffenverfahren war bereits mehrfach angepeilt worden, ehe sie am Mittwoch per Videoschaltung aus Deutschland über die Bühne ging.