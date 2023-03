Neuer Song soll das ÖFB-Team zur EM 2024 peitschen

Musikalischer Rückenwind! Können David Alaba und Co. während der EM-Quali gut gebrauchen. Und haben sie seit gestern. Und zwar in Form des Trios „AUT of ORDA“. Dahinter steckt niemand Geringeres als Paul Pizzera, Christopher Seiler, und Daniel Fellner. „Hoch gwimmas (n)imma“ lautet der Titel - angelehnt an Toni Pfeffers legendären Ausspruch in der Halbzeitpause des 0:9-Dilemmas 1999 gegen Spanien. „Mit diesem Sager bin ich zumindest im Gespräch geblieben“, scherzte Pfeffer knapp 24 Jahre danach.