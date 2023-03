87-Jährige sorgt sich liebevoll um Kapelle im Ort

Maria Kilnbeck aus Weins im Bezirk Melk sorgt dafür, dass in ihrem Heimatort sowie in der Kapelle alles schön sauber ist - von der langen Steinmauer über den Innenraum der kleinen Kirche bis zum „Weinser Kreuz“. Die 87-Jährige kümmert sich aber auch um den dekorativen Blumenschmuck und die passenden Kerzen in der Kapelle. Und wenn Not an der Frau ist, ist sie zur Stelle und hilft sogar beim Putzen in der benachbarten Pfarrkirche in Persenbeug mit.