„Jedes Jahr ÖFB in Linz!“

Inmitten der grandiosen Stimmung frohlockte auch der damalige ÖFB-Präsident Hans Walch: „Ab sofort jedes Jahr ein Ländermatch in Linz!“ Die Freude darüber währte aber wohl in etwa so lange wie der letzte Kater nach dem rauschenden Fußballfest auf der Gugl. Das zweite Stelldichein der heimischen Auswahl war erst im Jahr 1971. Da siegte Österreich 6:0 in der EM-Quali gegen Irland. Bis 2012 folgten acht weitere Länderspiele in Linz, wobei die Statistik mit drei Siegen, vier Remis und drei Niederlagen ausgeglichen ist. Der letzte Sieg ist aber bereits über 40 Jahre her, am 17. Juni 1981 fegten Prohaska, Krankl und Kollegen Finnland in der WM-Quali 5:1 vom Rasen. Seither hat das ÖFB-Team kein Pflichtspiel in Österreichs drittgrößter Stadt bestritten, in den weiteren Testspielen setzte es drei Remis und drei Pleiten.