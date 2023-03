Baulandabgabe stößt weiterhin auf Widerstand

93 Fragen an Landesrat

Im Landtag macht die ÖVP mobil gegen die „Baulandsteuer“. „Uns erreichen täglich zig Anfragen von betroffenen Bürgern“, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Vieles sei für die Betroffenen unklar. Eine schriftliche Anfrage an Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) wurde eingebracht – sie beinhaltet insgesamt 93 Fragen. Die Palette reicht von der Definition der Lagerplätze bis hin zur Feststellung der Ortsüblichkeit. „Die Baulandsteuer muss sofort abgeschafft werden, sie ist verfassungsrechtlich bedenklich und ungerecht“, fordert ÖVP-Klubchef Markus Ulram.