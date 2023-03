So erkennen Sie, ob Ihr Kind spielsüchtig ist

Fehlender Erfolg in der Schule; Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen; Probleme mit dem Selbstwertgefühl - all das kann dazu führen, dass Kinder und Jugendliche Zuflucht in der digitalen Spielwelt suchen. Dort bekommen sie oft das, was ihnen in der realen Welt verwehrt bleibt: Erfolgserlebnisse und ein Gemeinschaftsgefühl.